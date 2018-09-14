ÖSO İdlib’i savunmaya hazır

İdlib'de sular iyice ısındı. ÖSO komutanlarından Mahmut Süleyman 'Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden teklif gelirse İdlib'i birlikte savunabiliriz' dedi İdlib kentinin havadan ve karadan vurulmasıyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde büyük bir askeri hazırlık başladı. Suriye ordusunun kentin güneyine ve Hama kırsalına büyük bir askeri yığınak yapmasıyla birlikte İdlib'deki muhaliflerde savaş pozisyonuna geçti. Bölgede suların ısınmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Suriye sınırına büyük bir askeri sevkiyat yaptı. Doğu ve Batı illerinden yola çıkan fırtına obüs topları ile tank birlikleri, askeri tırlara geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e getirildi. Obüs topları ile tanklar İdlib sınırına konuşlanacak. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri de Suriye Rejimi'nin bölgeye olası kara harekatı için hazırlıklarına başladı.