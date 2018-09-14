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İdlib’i savunmaya hazır

Uğur YILDIRIM
Uğur YILDIRIM Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 14.09.2018 08:52 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 10:05
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İdlib’i savunmaya hazır
ÖSO İdlib’i savunmaya hazır

İdlib'de sular iyice ısındı. komutanlarından Mahmut Süleyman "Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden teklif gelirse İdlib'i birlikte savunabiliriz" dedi

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İdlib’i savunmaya hazır
ÖSO İdlib’i savunmaya hazır

İdlib kentinin havadan ve karadan vurulmasıyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde büyük bir askeri hazırlık başladı.

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İdlib’i savunmaya hazır
ÖSO İdlib’i savunmaya hazır

Suriye ordusunun kentin güneyine ve Hama kırsalına büyük bir askeri yığınak yapmasıyla birlikte İdlib'deki muhaliflerde savaş pozisyonuna geçti.

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İdlib’i savunmaya hazır
ÖSO İdlib’i savunmaya hazır

Bölgede suların ısınmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Suriye sınırına büyük bir askeri sevkiyat yaptı.

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İdlib’i savunmaya hazır
ÖSO İdlib’i savunmaya hazır

Doğu ve Batı illerinden yola çıkan fırtına obüs topları ile tank birlikleri, askeri tırlara geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e getirildi.

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İdlib’i savunmaya hazır
ÖSO İdlib’i savunmaya hazır

Obüs topları ile tanklar İdlib sınırına konuşlanacak.

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İdlib’i savunmaya hazır
ÖSO İdlib’i savunmaya hazır

Özgür Suriye Ordusu () askerleri de Suriye Rejimi'nin bölgeye olası kara harekatı için hazırlıklarına başladı.

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