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Trump'ın eski kampanya danışmanı suçlamaları kabul etti

Başkanı 'ın 2016 lerinde kampanya menajeri olarak görev yapan Paul Manafort kendisine yöneltilen iki farklı suçu kabul etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 18:20 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 18:30
Trump'ın eski kampanya danışmanı suçlamaları kabul etti

'nın lerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, Manafort'un bugün yapılacak duruşmaya hakkındaki iki suçu da kabul ederek çıkacağı belirtildi.

Manafort'un kabul ettiği suçların "ABD'ye karşı komplo kurmak" ve "ABD Adaletine karşı şahitleri ayartmak" olduğu bildirildi.

Trump'ın başı bu kez fena halde dertte

Manafort'un suçlamaları kabul etmesine rağmen Özel Savcı Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasında iş birliği yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

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Trump'ın eski kampanya danışmanı suçlamaları kabul etti
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