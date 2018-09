Erdoğan ve Putin İdlib’i görüşecek

BUGÜN NELER OLDU

Pakistan'daki genel seçimlerin ardından İslamabad'a giderek mevkidaşıyla görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında Suriye meselesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye meselesinin çözümünde çok çaba sarf ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Terör örgütleriyle mücadele konusunda herkesle işbirliğine hazırız ama terör örgütüyle mücadele kisvesi altında hiç ayrım yapılmaksızın sivil, kadın, çocuk herkesin bu şekilde öldürülmesi insani değildir, doğru değildir. Bu şekilde barış ve huzur getiremeyiz." Çavuşoğlu, meselenin çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in pazartesi günü İdlib konulu bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.Çavuşoğlu'nun bu açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Erdoğan ve Putin'in 17 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geleceğini, hazırlıkların gerçekleştirildiğini duyurdu. Erdoğan ve Putin son olarak yine Suriye gündemiyle gerçekleşen Tahran zirvesinde bir araya gelmiş, burada İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile birlikte üçlü müzakere ve basın toplantısı düzenlemişti.Bu arada Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptığı açıklamada, "FETÖ ile mücadele konusunda Pakistan'ın verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. FETÖ sadece Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için çok ciddi tehdit. Ortak mücadelemizi sürdürmek istiyoruz" ifadesini kullandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'da Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere bugün Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Azerbaycan ile stratejik ilişkilerin ve iş birliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması öngörülüyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, Türkiye ve İran, İdlib'de, ABD liderliğindeki koalisyonun Rakka'da davrandığı gibi hareket etmeyecek. Rakka'da insani koridorlar kurulmamıştı" dedi. Lavrov, "Türk partnerlerimizle, İblib'deki durumu varılan anlaşmalara uygun çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.Dışışlerı Bakanı Çavuşoğlu'nun New York Times editörlerine yazdığı mektupta, ABD yönetimine, terör örgütü YPG ile Suriye rejimi arasında ittifakın derinleştiği uyarısı öne çıktı. Çavuşoğlu, "Suriye'de beliren felaket" başlıklı mektubunda şunları belirtti: "ABD'lilerin ödediği vergilerle alınan silahların ulaştırıldığı terör örgütü YPG, Esad'ın İdlib'i muhaliflerden geri almasına yardım etmek için destek gönderdi. Washington için bölgede gerçek müttefikinin kim olduğunu değerlendirme zamanı gelmiştir."