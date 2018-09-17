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Alvi: Pakistan- ilişkileri bölge barışı açısından hayati

Alvi, "Pakistan- ilişkileri bölge barışı ve gelişimi açısından hayati öneme sahip" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 20:16
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: Pakistan-Türkiye ilişkileri bölge barışı açısından hayati

, "Pakistan- ilişkileri bölge barışı ve gelişimi açısından hayati öneme sahip." dedi.

Alvi, cumhurbaşkanı seçildikten sonra Mecliste yaptığı ilk konuşmasında, Türkiye, ABD, ve bölge ülkeleriyle ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Yeni hükümetin Pakistan'ın Türkiye'yle ilişkilerini güçlendireceğini söyleyen Arif Alvi, "İki Müslüman ülke arasında kökleri tarihe, kültüre, inanca ve ortak değerlere dayanan bir ilişki var. Pakistan-Türkiye ilişkileri bölge barışı ve gelişimi açısından hayati öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Ülkeye son dönemde , ABD ve Türkiye'den dışişleri bakanı düzeyinde resmi ziyaretler yapıldığını hatırlatan Alvi, görüşmelerin bu ülkeler ile ilişkilerin güçlenmesine fayda sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Alvi, Rusya, , ve gibi bölgenin önemli ülkeleri ve komşularla da iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

Çin ile yürütülen Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinin de erteleme olmadan devam edeceğini dile getiren Alvi, "Pakistan'ın sosyoekonomik gelişimi için büyük önem taşıyan CPEC, yeni hükümetin de öncelikleri arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Hindistan ile de iyi ilişkiler kurmayı istediklerini de vurgulayan Arif Alvi, iki ülke arasında yıllardır süren Keşmir sorununa da barışçıl bir çözüm bulmak için çabalarının devam edeceğini kaydetti.

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Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: Pakistan-Türkiye ilişkileri bölge barışı açısından hayati
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