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Alibaba'nın kurucusundan şok sözler: 'Savaş' 20 yıl sürecek

'in kurucusu , insanların ile arasında 20 yıl sürebilecek bir ticaret savaşına göre hazırlık yapmaları gerektiği uyarısı yaptı.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 11:03
Alibaba'nın kurucusundan şok sözler: 'Savaş' 20 yıl sürecek

Hangzhou'da düzenlenen Yatırımcılar Zirvesi'nde konuşan 'in kurucusu , ekonomik durumun iyi olmadığını ve bunun uzun sürebileceğini vurguladı.

Hürriyet'in haberine göre; Ma, ile arasındaki gelişmeleri, "20 gün, 20 ay değil; belki de 20 yıl sürecek bir ticaret savaşı" şeklinde değerlendirdi.

Ma, onyıllarca sürebilecek bir ticaret savaşında Çin'in Afrika, ve Avrupa'yı kapsayan modern zamanın "İpek Yolu"na, ihracata odaklanması gerektiğini vurguladı.

Jack Ma ayrıca, ticari gerilimler nedeniyle Alibaba'nın artık ABD'de "1 milyon istihdam yaratma" sözünü yerine getiremeyebileceğini de ekledi.

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Alibaba'nın kurucusundan şok sözler: 'Savaş' 20 yıl sürecek
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