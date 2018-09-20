Alibaba'nın kurucusundan şok sözler: 'Savaş' 20 yıl sürecek

Hangzhou'da düzenlenen Yatırımcılar Zirvesi'nde konuşan Alibaba Group Holding'in kurucusu Jack Ma, ekonomik durumun iyi olmadığını ve bunun uzun sürebileceğini vurguladı.

Hürriyet'in haberine göre; Ma, ABD ile Çin arasındaki gelişmeleri, "20 gün, 20 ay değil; belki de 20 yıl sürecek bir ticaret savaşı" şeklinde değerlendirdi.

Ma, onyıllarca sürebilecek bir ticaret savaşında Çin'in Afrika, Güney Asya ve Avrupa'yı kapsayan modern zamanın "İpek Yolu"na, ihracata odaklanması gerektiğini vurguladı.

Jack Ma ayrıca, ticari gerilimler nedeniyle Alibaba'nın artık ABD'de "1 milyon istihdam yaratma" sözünü yerine getiremeyebileceğini de ekledi.