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'nın kurucusu emekli oluyor! İşte yeni mesleği...

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından birisi olan 'nın kurucusu emekli olacağını açıkladı. Ma'nın emekli olduktan sonra yapacağı meslek ise...

Giriş Tarihi: 09.09.2018 20:47 Güncelleme Tarihi: 09.09.2018 20:50
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'nın kurucusu emekli oluyor! İşte yeni mesleği...
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma emekli oluyor! İşte yeni mesleği...
Online alışveriş devi 'yı sektörün en büyükleri yapan isim olan , 1999'dan günümüze teknoloji dünyasındaki atılımları sayesinde yaklaşık 40 milyar dolarlık servetin sahibi oldu.
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'nın kurucusu emekli oluyor! İşte yeni mesleği...
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma emekli oluyor! İşte yeni mesleği...
Dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralardaki yerini her yıl koruyan Çinli girişimci emekli olacağını açıkladı.
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'nın kurucusu emekli oluyor! İşte yeni mesleği...
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma emekli oluyor! İşte yeni mesleği...
5 yıl önce 'nın CEO'su olmaktan vazgeçen ve görevi devreden Ma, şimdi emekli olup öğretmenliğe dönmek ve Çin'in eğitim sistemini iyileştirmek istiyor.
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'nın kurucusu emekli oluyor! İşte yeni mesleği...
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma emekli oluyor! İşte yeni mesleği...

JACK MA KİMDİR?

Peki kim bu ? İşte milyarder girişimcinin ilginç hayat öyküsü...

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'nın kurucusu emekli oluyor! İşte yeni mesleği...
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma emekli oluyor! İşte yeni mesleği...
Üniversite sınavlarında üst üste iki kez başarısız olan ve ancak üçüncü denemesinde düşük puanlı bir üniversitede iki senelik yüksek eğitim programına girebilmeyi başaran Ma, 'nın temelini 1999'da sadece 100 bin dolar sermaye ile attı.
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'nın kurucusu emekli oluyor! İşte yeni mesleği...
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma emekli oluyor! İşte yeni mesleği...
Adını ünlü " ve Kırk Haramiler" masalından alan şirket, dünyanın dört bir köşesinden ticaret yapmak isteyen insanları bir araya getirdi.
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'nın kurucusu emekli oluyor! İşte yeni mesleği...
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma emekli oluyor! İşte yeni mesleği...
Dijitalleşen dünyada doğru adımlar atarak servetini kısa sürede katlayan Ma, Taobao adlı elektronik alışveriş sitesi ve Alipay adlı elektronik ödeme sistemiyle Çin'in en büyüklerinden biri haline geldi.
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