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'ta seçilemedi

meclisinde düzenlenen oturumda Kürt siyasi partiler arasında yaşanan "tek aday" anlaşmazlığı nedeniyle seçilemedi. Irak meclisi, cumhurbaşkanı seçimini yarına erteledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 22:17
Irak'ta cumhurbaşkanı seçilemedi

'ta nı Kürtler arasında belirleyen taraf 2005'ten bugüne Kürdistan Yurtseverler Birliği () oldu, ancak partiler bu kez ortak bir isim üzerinde anlaşamadı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), cumhurbaşkanlığı müzakerelerinin sadece KYB ile değil kendisiyle de yapılmasını istedi. Ortak isim üzerinde anlaşma sağlanamayınca iki parti de kendi adayını çıkardı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin eski başbakanı Berhem Salih KYB tarafından aday gösterilirken, liderliğindeki KDP ise Fuad Hüseyin'i cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

Irak'taki siyasi gruplar arasında 2003'te varılan gayriresmi anlaşmaya göre, cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden, meclis başkanı ise Sünnilerden seçiliyor.

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Irak'ta cumhurbaşkanı seçilemedi
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