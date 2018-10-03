Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Forbes, "En Zengin 400 Amerikalı"yı açıkladı

Forbes, "En Zengin 400 Amerikalı"yı açıkladı

'nin en zengin ismi, bir yılda servetine 78,5 milyar katan ve toplam serveti 160 milyar dolara ulaşan Amazon'un CEO'su oldu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 23:34 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 23:45
Forbes, En Zengin 400 Amerikalıyı açıkladı

Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) , 160 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un 'nin en zenginleri listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes, bu yıl 37'inci kez yayımladığı "En Zengin 400 Amerikalı" listesini açıkladı.

ABD'nin en zengin ismi, bir yılda servetine 78,5 milyar katan ve toplam serveti 160 milyar dolara ulaşan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos oldu.

"Forbes 400"ün geçen yıl 2,7 trilyon dolar olan toplam serveti, bu yıl 2,9 trilyon dolara yükseldi. 24 yıl boyunca listenin ilk sırasında yer alan Microsoft'un kurucusu ise 97 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada yer aldı.

Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 88,3 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zengin üçüncü ismi oldu.

Dünyanın en zenginleri 1 saatte ne kadar kazanıyor?

FACEBOOK'UN KURUCUSU ZUCKERBERG, BİR YILDA 10 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Geçen yıla göre serveti 10 milyar dolar azalan Facebook'un kurucusu , 61 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada listede kendine yer buldu. ABD'nin en zengin beşinci ismi ise 58,4 milyar dolar servetiyle Oracle'ın kurucusu Larry Ellison oldu.

TRUMP, LİSTEDE GERİLEDİ

ABD Başkanı Donald ise listede 259. sıraya geriledi. Geçen yıl listede 248. olan Trump'ın serveti 3,1 milyar dolar ile bu yıl da aynı kaldı.

"En Zengin 400 Amerikalı" listesinde yer alan 10 isim ve 2018 servetleri şöyle:

İsim

Toplam mal varlığı (milyar dolar)

Jeff Bezos160
Bill Gates97
Warren Buffett88,3
Mark Zuckerberg61
Larry Ellison58,4
Larry Page53,8
Charles Koch53,5
David Koch53,5
Sergey Brin52,4
Michael Bloomberg51,8

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Forbes, "En Zengin 400 Amerikalı"yı açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN