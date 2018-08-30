Dünyanın en zenginleri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Yeni yapılan araştırma dünya genelinde en çok para kazanan oyuncu ve milyarder isimlerin 1 saatte kazandıkları parayı ortaya koydu. İşte bu isimlerin kazandıkları paralar...
Giriş Tarihi: 30.08.2018 23:34 Güncelleme Tarihi: 30.08.2018 23:36
Dünyanın en zengin
leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Dünyanın en zengin
leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Dünyanın en zengin
leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Dünyanın en zengin
leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Dünyanın en zengin
leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Dünyanın en zengin
leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Dünyanın en zengin
leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?