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Dünyanın en leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?

Yeni yapılan araştırma dünya genelinde en çok para kazanan oyuncu ve milyarder isimlerin 1 saatte kazandıkları parayı ortaya koydu. İşte bu isimlerin kazandıkları paralar...

Giriş Tarihi: 30.08.2018 23:34 Güncelleme Tarihi: 30.08.2018 23:36
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Dünyanın en leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Dünyanın en zenginleri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Bir saatte 27283 dolar kazanan Aktör George Clooney, ünlüler listesinde ilk sıraya yerleşti.
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Dünyanın en leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Dünyanın en zenginleri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Şov programı yıldızı ve model Kylie Jenner saatte kazandığı 19006 dolarla ikinci sırada yer aldı.
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Dünyanın en leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Dünyanın en zenginleri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Oyuncu Dwayne Johnson ise bir saatte kazandığı 14155 dolarla listede üçüncü oldu.
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Dünyanın en leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Dünyanın en zenginleri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Aktris ve TV sunucusu Ellen Degeneres 9988 dolar
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Dünyanın en leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Dünyanın en zenginleri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Basketbol oyuncusu LeBron James 9760 dolar
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Dünyanın en leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Dünyanın en zenginleri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Şarkıcı Taylor Swift 9132 dolar
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Dünyanın en leri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
Dünyanın en zenginleri 1 saatte ne kadar kazanıyor?
R&B yıldızı Beyonce 6849 dolar
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