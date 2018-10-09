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Trump, Kavanaugh'tan özür diledi

Başkanı 'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği, , 'da düzenlenen törende yemin etti. Yemin töreni öncesi yaptığı konuşmada, Trump, "Kavanaugh ve ailesinden, yalanlar yüzünden acılar ve sıkıntılar yaşamaya zorlandıkları için ulusumuz adına özür diliyorum" dedi

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 07:07
Trump, Kavanaugh'tan özür diledi
Başkanı 'ın ülkede 'hukukun üstünlüğü' ilkesini koruma ve kollamada en yetkin kurum olan üyeliğine aday gösterdiği 53 yaşındaki dün 'da yemin ederek resmen göreve başladı. Trump ise yemin töreninden önce yaptığı konuşmada, hakkındaki ve tecavüz girişimi iddiaları nedeniyle soruşturmasından geçen Kavanaugh'un masum olduğunu söyleyerek hem kendisinden hem de ailesinden özür diledi.

Trump, Beyaz Saray'n Doğu Salonu'nda gerçekleşen yemin törenindeki konuşmasında "Burada çok özel bir durum için bir araya geldik. Bana, her zaman bir ABD Başkanı'nın vereceği en önemli kararın Anayasa Mahkemesi yargıcı atamak olduğu söylendi. Birkaç dakika içinde mahkemenin yeni üyesi Brett Kavanaugh yeminini edecek" dedi.



Trump, "Bu akşamki törene, böyle önemli etkinliklerde olmadığı bir biçimde başlamak istiyorum. Ulusumuz adına yalanlar yüzünden acılar ve sıkıntılar yaşamaya zorlandıkları için Brett ve tüm Kavanaugh ailesinden özür dilemek istiyorum. Kavanaugh ailesinin başına gelenler hak ve ahlak kurallarına aykırı. Ülkemizde, erkek ya da kadın herkes suçluluğu kanıtlanıncaya kadar masumdur. Size şunu söylemeliyim bayım. Bu tarihi gerçeklik ışığında masum olduğunuz kanıtlanmıştır" diye konuştu.

Başkent Washington'da Temyiz Mahkemesi Yargıcı olarak görev yaparken Trump tarafından aday gösterilerek Anayasa Mahkemesi yargıçlığına atanan Kavanaugh ise, İncil'e el basarak yemin ettikten sonra kendisini aday gösteren Trump'a gösterdiği her türlü destekten dolayı teşekkür etti.
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Trump, Kavanaugh'tan özür diledi
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