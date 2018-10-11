Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD casuslukla suçladığı Çinli'yi teslim aldı

casuslukla suçladığı li'yi teslim aldı

, adına ekonomik casusluk yapmak ve ABD havacılık şirketlerinin ticari sırlarını çalmaya çalışmakla suçladığı bir Çinli'yi 'dan teslim aldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 09:40
ABD casuslukla suçladığı Çinli'yi teslim aldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aleyhindeki casusluk suçlamaları kapsamında 'da tutuklanan Ulusal Güvenlik Bakanlığı (MSS) mensubu Yanjun Xu adlı Çinli'nin, 'ye teslim edildiği bildirildi.

Ülke tarihinde ilk kez, yurt dışında yaşayıp ajanlıkla suçlanan birinin ABD'ye teslim edildiği belirtilen açıklamada, Yanjun'un Çin adına ekonomik casusluk yapmak ve ABD havacılık şirketlerinin ticari sırlarını çalmaya çalışmakla suçlandığı duyuruldu.

"BU KONU İSTİSNAİ BİR DURUM DEĞİL..."

ABD Ulusal Güvenlik Genel Sekreter Yardımcısı John Demers'in ifadelerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu konu istisnai bir durum değil; Çin'in, Amerika aleyhine yürütmekte olduğu ekonomi politikasının bir parçasıdır. Başka ulusların sermayemizi ve zekamızın meyvesini çalmasına izin veremeyiz. Başka ülkelerin bizim hasadımızı kaldırmasına müsaade edemeyiz."

Geçen hafta da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin güvenlik kurumlarını Amerikan teknolojisini çalmakla suçlamıştı.

Cemal Kaşıkçı olayından çarpıcı detaylar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD casuslukla suçladığı Çinli'yi teslim aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN