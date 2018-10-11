Rusya'dan ABD uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Fırat'ın doğu kıyısında ABD'nin bir tür özel yönetim alanı kurmasından endişe duyduğunu belirtti.

Zaharova, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Fırat'ın doğu kıyısındaki durum endişe yaratıyor. Bu bölge, aslında Amerikalılar tarafından yönetiliyor" dedi.

Zaharova açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Fırat'da Suriye'nin mevcut anayasasına uymayan bazı özel yönetim alanı kurma çabaları olumlu sonuçlardan çok uzak. Böyle bir yarı-devletin inşa edilmesi Araplar, Süryaniler, Türkmenler gibi nüfusun bir kısmının endişe duymasına neden oluyor. Özellikle, yerli halk güvenlik servisi yetkililerinin keyfi hareketlerinden dolayı memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlar."

Zaharova ayrıca Suriye Idlib'deki silahsızlık alanından yüzlerce askeri teçhizatın geri çekildiğini belirterek, "Şu an binden fazla militan silahsızlık alanını terk etti,100'e yakın ekipman geri çekildi" dedi.