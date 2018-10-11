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haberi: 'tan Suudi gazeteci açıklaması!

haberi... ABD Başkanı , Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı konusunu üst düzey bir Suudi liderle görüştüğünü belirterek, bunun çok kötü bir durum olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 23:09 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 02:04
Son dakika haberi: Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması!

ABD Başkanı Donald , Suudi gazeteci 'nın akıbeti konusunda, "Bu durum Beyaz Saray'da bizim için çok önemli bir mesele. Sonuna kadar gideceğiz." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Suudi Arabistanlı en üst düzey bir isimle Kaşıkçı konusunu konuştuğunu ifade etti. Kaşıkçı'ya ilişkin Suudi Arabistan'dan kiminle görüştüğünü ismen zikretmeyen Trump, "Bu çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum. Böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı olayından çarpıcı detaylar

"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

"Bu durum Beyaz Saray'da bizim için çok önemli bir mesele. Sonuna kadar gideceğiz." diye konuşan Trump, konuya ilişkin olarak Türkiye ile yakın çalıştıklarını vurguladı.

Trump ayrıca Kaşıkçı'nın nişanlısıyla da görüştüklerini dile getirerek, kendisini Beyaz Saray'a davet ettiklerini belirtti.

Trump, "Kimin yaptığını bulacağız. Anladığımız kadarıyla kendisi konsolosluğa girdi, fakat bir daha çıkmadı." diye konuştu.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de nişanlısıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Nişanlısı , Kaşıkçı'yla birlikte 28 Eylül'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiklerini, konsoloslukta evrakın hazırlanmadığı gerekçesiyle haftaya gelmelerinin söylendiğini anlatmış, Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıkıp o akşam Londra'ya gittiğini ve 1 Ekim'de İstanbul'a döndüğünü belirtmişti.

Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 4 Ekim'de yapılan açıklamada, vatandaşları Kaşıkçı'nın, başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

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Son dakika haberi: Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması!
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