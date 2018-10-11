‘Türkiye yeni bir nefes kattı’

Sahadaki son durumu yerinde incelemek için İdlib
'e giden Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa
, bölgedeki izlenimlerini sıcağı sıcağına SABAH'a anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle Rusya'nın Soçi kentinde 17 Eylül'de imzalanan mutabakatta belirtilen 15-20 kilometrelik koridordan ağır silahların tamamen temizlendiğini aktaran Mustafa "Özgür Suriye Ordusu (ÖSO
) birliklerimiz ve gençlerimiz ise sıfır noktasındaki nöbetlerini sürdürüyor. Sahadaki her grup Soçi mutabakatına uymuş durumda. ÖSO birliklerimizin ve gençlerimizin morali de çok yüksek" dedi.
İdlib'deki sivillerin durumuna yönelik sorularımızı "Türkiye
'nin İdlib'de gözlem noktaları bulundurması ve bu noktaları ağır silahlarla güçlendirmiş olması İdlib'li sivillerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor. İdlib'de her hafta barışçıl protesto gösterileri düzenlenebiliyor. Çünkü Türkiye sayesinde, İdlib'e yönelik rejim tehdidi neredeyse sıfıra indi" şeklinde yanıtlayan Mustafa, İdlib mutabakatının Suriye halkına yeni bir nefes kattığını söyledi. Soçi'de varılan anlaşmanın çok kıymetli yansımaları olacağını aktaran Abdurrahman Mustafa "Artık siyasi sürecin gelişim aşamasında muhalefet tekrar güçlenecektir. Anayasa komisyonu görüşmeleri ve politik geçiş masasında muhalefetin etkisi daha çok hissedilecektir. Yani bu mutabakat bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı. İDLİB'DE AĞIR SİLAHLARIN ÇEKİLMESİ TAMAMLANDI
Milli
Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül'de Soçi mutabakatı sonucu oluşturulan Silahtan Arındırılmış Bölge'den (SAB) ağır silahların çekilmesinin dün tamamlandığını açıkladı. MSB'nin yaptığı açıklamada, "Garantör ülke olarak Türkiye mutabakattaki sorumluluklarını yerine getirmiş, ağır silahların SAB'den çekilmesi 10 Ekim 2018'de tamamlanmıştır" denildi.