İdlib’deki çekilme büyük bir başarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çabaları çerçevesinde Suriye'nin İdlib
kentinde olası bir insani felaketin önüne geçilmesinin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
arasında varılan anlaşma gereği İdlib'de 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılmasını öngörmüştü. Soçi mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki gruplar ağır silahlarının cephe hattından çekme işlemini önceki gün tamamlamıştı. Dünya basınındaki haberlerde de İdlib'de binden fazla muhalif ile radikal grup üyelerinin silahsızlandırılmış bölgeden ayrılması ve ağır silahların geri çekilmesi için "Beşar Esad
rejiminin olası bir katliamının önüne geçildi. Bu Türkiye
'nin başarısı" yorumları yapıldı. ERDOĞAN'IN ELI GÜÇLENDİ
ABD merkezli New York Times
gazetesindeki haberde "Geri çekilme Türkiye'ye özel bir başarı. İdlib'de rejimin olası katliamının önlenmesi Suriye'de 7 yıldır devam eden savaşın bitirilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini güçlendirdi" denildi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Fırat'ın doğu kıyısında ABD'nin bir tür özel yönetim alanı kurmasından endişe duyduğunu belirtti. Zaharova "Fırat'da Suriye anayasasına uymayan bazı özel yönetim alanı kurma çabaları olumlu sonuçlardan çok uzak. Böyle bir yarı-devletin inşa edilmesi Araplar, Süryaniler, Türkmenler gibi nüfusun endişe duymasına neden oluyor. Özellikle, yerli halk güvenlik servisi yetkililerinin keyfi hareketlerinden dolayı memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlar" dedi.