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'dan açıklaması: Adım adım...

, yazarı Suudi gazeteci 'nın kaybolmasının "şeffaf ve acil bir soruşturmayla" aydınlatılmasını istedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 16:22 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 16:50
İspanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Adım adım...

Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, düzenlediği basın toplantısında Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklama yaptı.

"ENDİŞELİYİZ"

İfade ve basın özgürlüğünün demokratik bir devlet açısından önemine dikkati çeken Celaa, "İspanya, başta AB üyeleri olmak üzere diğer ülkelerin dile getirdiği endişeleri paylaşıyor ve şeffaf ve acil bir soruşturma istiyor." dedi.

"Adım adım gidelim"

Celaa, Kaşıkçı'nın nasıl kaybolduğuna ilişkin "spekülasyon" yapmak istemediğini kaydederek, "Adım adım gidelim." ifadesini kullandı.

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İspanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Adım adım...
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