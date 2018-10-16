Endonezya
'da yaşanan deprem felaketinin ardından hızlı şekilde bölgeye ulaşan Türk Kızılayı
sürdürdüğü çalışmalar ile afetzedelere umut olmaya devam ediyor. "Endonezya'ya Yardım" sloganıyla kampanya başlatıldıktan sonra bölge için 3 milyon lira bağış geldi. Türkiye
'den afet bölgesine 2 askeri kargo uçağıyla 250 aile tipi çadır ve bin uyku tulumu gönderildi. Türk Kızılayı'nın yardımlarını alan Rini Hanım "Türkiye'nin yardımlarından dolayı çok mutluyuz" derken, Hatice Hanım da "Çok şükür bu zorlu günlerde Türkiye yanımızda" dedi.