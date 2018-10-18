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Trump'tan 'ya tehdit

ABD Başkanı , 'yı "İllegal göçmen geçişleriyle saldırıya devam ederseniz sınırın güney kısmına asker yollarım" diyerek tehdit etti.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 16:08
Trump'tan Meksika'ya tehdit

ABD Başkanı 'ın mülteci krizi devam ediyor. Trump bugün 'yı çok sert bir dille uyardı.

Hürriyet'in haberine göre; ABD Başkanı, Meksika eğer yasa dışı göçmen geçişleriyle saldırmaya devam ederse sınırın güney kısmını kapatır, bölgeye asker yollarım açıklamasında bulundu.

Trump sözlerine Meksika'ya bu saldırıyı durdurması için çok sert bir dille uyarmak zorundayım. Eğer bunu yapamazlarsa ABD askerlerini çağırır sınırı kapatırım" ifadelerini kullandı.

ABD'de çoğu Meksikalı 11,2 milyon kaçak göçmenin yaşadığı biliniyor.Trump, göreve geldikten sadece 5 gün sonra "yasa dışı göçü önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Trump, bu miktarın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirmiş, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise duvar için ödeme yapmayacaklarını ifade etmişti.

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Trump'tan Meksika'ya tehdit
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