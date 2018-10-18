Trump'tan Meksika'ya tehdit

ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci krizi devam ediyor. Trump bugün Meksika'yı çok sert bir dille uyardı.

Hürriyet'in haberine göre; ABD Başkanı, Meksika eğer yasa dışı göçmen geçişleriyle saldırmaya devam ederse sınırın güney kısmını kapatır, bölgeye asker yollarım açıklamasında bulundu.

Trump sözlerine Meksika'ya bu saldırıyı durdurması için çok sert bir dille uyarmak zorundayım. Eğer bunu yapamazlarsa ABD askerlerini çağırır sınırı kapatırım" ifadelerini kullandı.

ABD'de çoğu Meksikalı 11,2 milyon kaçak göçmenin yaşadığı biliniyor. Trump, göreve geldikten sadece 5 gün sonra "yasa dışı göçü önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Trump, bu miktarın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirmiş, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise duvar için ödeme yapmayacaklarını ifade etmişti.