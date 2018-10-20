Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > UNESCO’dan Kaşıkçı açıklaması

’dan Kaşıkçı açıklaması

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve () Genel Sekreteri Audrey Azoulay, “’nın öldürülmesini şiddetle kınıyorum” dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 15:09 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 15:29
UNESCO’dan Kaşıkçı açıklaması

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve () Genel Sekreteri Audrey Azoulay, Suudi gazeteci 'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Azoulay, Kaşıkçı'nın öldürülmesini şiddetle kınadı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

UNESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini şiddetle kınıyorum. Yetkilileri bu suçla ilgili kapsamlı bir soruşturmaya ve suçluları adalete teslim etmeye çağırıyorum. Kaşıkçı'nın öldürülmesi, demokrasi için gerekli olan basın özgürlüğü adına mücadele vermemiz gerektiğini hatırlatıyor" ifadeleri kullanıldı.

UNESCO'nun 2 Kasım'da "Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Günü" etkinliğini gerçekleştireceği de aktarıldı.
yönetimi, 2 Ekim'de Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın, konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

Reuters: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi neredeyse bulunmak üzere!
Kaşıkçı suikastının dakika dakika ayrıntıları!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
UNESCO’dan Kaşıkçı açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN