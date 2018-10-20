UNESCO’dan Kaşıkçı açıklaması

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Genel Sekreteri Audrey Azoulay, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Azoulay, Kaşıkçı'nın öldürülmesini şiddetle kınadı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

UNESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini şiddetle kınıyorum. Yetkilileri bu suçla ilgili kapsamlı bir soruşturmaya ve suçluları adalete teslim etmeye çağırıyorum. Kaşıkçı'nın öldürülmesi, demokrasi için gerekli olan basın özgürlüğü adına mücadele vermemiz gerektiğini hatırlatıyor" ifadeleri kullanıldı.

UNESCO'nun 2 Kasım'da "Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Günü" etkinliğini gerçekleştireceği de aktarıldı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın, konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.