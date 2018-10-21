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Son dakika: Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Suudi yetkiliden yeni bir senaryo

Son dakika haberi... Reuters haber ajansına konuşan bir Suudi yetkili, 'nın ölümünün müzakere ekibinin bir hatası olduğunu iddia etti.Suudi yetkilinin açıklamasına göre, Suudi hükümeti tarafından gönderilen ekip Kaşıkçı'yı Riyad'a dönmesi için ikna etmeyi amaçlıyordu ve plana göre Kaşıkçı dışında bir evde tutulacaktı. İddiaya göre görüşme sırasında bir şeyler yanlış gitti ve ekip emirlerin dışına çıkarak panikleyip şiddete başvurdu. Yetkili, Kaşıkçı'nın bağırması üzerine Suudi ekibin gazetecinin ağzını kapattığını ve gazetecinin boğularak ölmesine neden olduğunu söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 12:40
Son dakika: Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Suudi yetkiliden yeni bir senaryo

Suudi Arabistanlı üst düzey bir yetkili, Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci 'nın ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Reuters haber ajansına konuşan Suudi yetkili, Kaşıkçı ile yüzleşmek için gönderilen 15 kişilik Suudi ekibin gazeteciyi uyuşturucu vermekle ve kaçırmakla tehdit ettiğini ileri sürdü. Suudi ekibin kendisine direnen Kaşıkçı'yı boğarak öldürdüğünü belirten yetkili, olayın ardından ekibin bir üyesinin konsolosluktan çıkmış gibi görünmesi için Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giydiğini ifade etti.

"PENİKLEYİP ŞİDDETE BAŞVURDULAR"

Suudi yetkilinin açıklamasına göre, Suudi hükümeti tarafından gönderilen ekip Kaşıkçı'yı Riyad'a dönmesi için ikna etmeyi amaçlıyordu ve plana göre Kaşıkçı İstanbul dışında bir evde tutulacaktı. İddiaya göre görüşme sırasında bir şeyler yanlış gitti ve ekip emirlerin dışına çıkarak panikleyip şiddete başvurdu. Yetkili, Kaşıkçı'nın bağırması üzerine Suudi ekibin gazetecinin ağzını kapattığını ve gazetecinin boğularak ölmesine neden olduğunu söyledi.

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Son dakika: Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Suudi yetkiliden yeni bir senaryo
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