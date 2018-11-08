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’de ilk defa kadınlar mecliste

'de Kongre ara resmi olmayan sonuçlarına göre; Temsilciler Meclisi'nin 229 yıllık tarihinde ilk defa kadınlar seçim kazandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 8.11.2018 06:41
ABD’de ilk defa Kızılderili kadınlar mecliste

Temsilciler Meclisinin 229 yıllık tarihinde ilk defa kadınlar i kazandı.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE ÜSTÜNLÜĞÜ DEMOKRATLAR KAZANDI!

ABD'de Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar elde ederken Cumhuriyetçiler Senato'daki üstünlüğü korudu. Seçimde Kansas ve eyaletlerinde ise bir ilk gerçekleşti, 229 yıllık meclis tarihinde ilk defa Kızılderili kadınlar meclise girebildi. Kansas 3'üncü Bölgede sandalyeyi kazanan Demokrat aday Sharice Davids, ABD tarihinde Kongre'ye seçilen ilk Kızılderili kadın oldu. Kısa süre sonra da New Mexico birinci bölgede seçimi kazanan Demokrat Partili Debra Haaland, seçimi kazanan ikinci Kızılderili kadın oldu.

ABD seçimlerinde zafer ve hezimet...

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ABD’de ilk defa Kızılderili kadınlar mecliste
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