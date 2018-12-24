Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan tsunami açıklaması

Başkanı Widodo'dan açıklaması

Başkanı , 281 kişinin hayatını kaybettiği felaketi hakkında, "Tsunami anlaşılması güç bir doğaya sahip. Tsunami konusunda uyarıda bulunması gereken birçok ajans, tsunami gelmeden önce onu tespit edemedi" dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 11:57
Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan tsunami açıklaması

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 281 kişinin hayatını kaybettiği tsunami felaketi hakkında, "Tsunami anlaşılması güç bir doğaya sahip. Tsunami konusunda uyarıda bulunması gereken birçok ajans, tsunami gelmeden önce onu tespit edemedi" dedi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen ve 281 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tsunami felaketi hakkında açıklamalarda bulundu. Widodo, "Tsunami anlaşılması güç bir doğaya sahip. Uyarıda bulunması gereken birçok ajans, tsunami gelmeden önce onu tespit edemedi" ifadelerini kullandı.

"BOZUK UYARI SİSTEMLERİ YIL SONUNA KADAR DÜZELTİLECEK"

Uzmanların hala tam olarak tsunamiyi tetikleyen ana sebebi bulamadıklarını beliren Widodo, ülkede çalınan ve bozuk olduğu tespit edilen tüm tsunami uyarı sistemlerinin bu yılın bitimine kadar yenileriyle değiştirileceğini de sözlerine ekledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan tsunami açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN