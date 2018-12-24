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'daki faciada acı bilanço artıyor

Giriş Tarihi: 24.12.2018 08:45 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 08:51
Endonezya'daki faciada acı bilanço artıyor

'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölenlerin sayısının 281'e çıktığı bildirildi.

Endonezya'daki faciada acı bilanço artıyor

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 281'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 1016 olduğunu açıkladı.

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Endonezya'daki faciada acı bilanço artıyor

nedeniyle 57 kişinin kayıp olduğunu bildiren Nugroho, Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilikten dolayı, yeni bir tsunami tehlikesine karşı, sahil şeridinden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

Endonezya'daki faciada acı bilanço artıyor

uyarı sistemi çalışmıyor.

Endonezya'daki faciada acı bilanço artıyor

Ülke genelinde bazı bölgelerdeki uyarı sistemlerinin çalındığını ya da hasar verildiğini belirten Nugroho, 2012'den bu yana genel olarak tsunami uyarı sisteminde sorun olduğunu vurgulayarak, uyarı sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini aktardı.

Endonezya'daki faciada acı bilanço artıyor

Öte yandan sosyal medyada üzerinden yapılan paylaşımlarda halk, erken uyarı sisteminin çalışmamasından dolayı can kayıplarının yaşandığını ve ölümlerden hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Endonezya'daki faciada acı bilanço artıyor

Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

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