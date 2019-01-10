Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İngiliz gazetesi: Erdoğan YPG konusunda haklı

İngiliz gazetesi: Erdoğan konusunda haklı

İngiliz gazetesi, Suriye'de ABD ve / arasındaki ittifakı değerlendirdi. ABD'nin terör örgütü YPG ile olan askeri işbirliği için Ortadoğu'nun en garip dostluğu değerlendirmesinde bulunan yazıda PKK ile YPG arasında gerçekte hiçbir fark olmadığını bir kez daha vurgulayan Cumhurbaşkanı 'ın haklı olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 10.1.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 11:06
İngiliz gazetesi: Erdoğan YPG konusunda haklı

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu görüşmenin sonucunda ABD, Suriye'den çekilmesi kararı almıştı.

GARİP DOSTLUĞU...

Bu gelişmelerin ışığında, Times'ın internet sitesindeki Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'ın imzasını taşıyan analizde ABD'nin YPG ile olan garip dostluğu değerlendirildi.

TERÖRİST OLARAK NİTELENDİRİYOR

Bir yanda dünyanın önde gelen kapitalist gücü olan, NATO'nun ve Batı ittifakının lideri ABD diğer yanda ise ABD'nin esasında kendisinin terörist olarak nitelendirdiği komünist örgüt PKK/YPG var.

TÜRKİYE OPERASYONA HAZIR

İngiliz medya kuruluşu The Times'da makale yazan Richard Spencer, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin sınırlarını korumak için haklı bir tavır sergilediğini ve Suriye'de operasyona hazır olduğunu ifade etti.

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan New York Times'a yazdı: Terörün ilacı istikrar ortamıdır

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz gazetesi: Erdoğan YPG konusunda haklı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN