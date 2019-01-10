İngiliz gazetesi: Erdoğan YPG konusunda haklı

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu görüşmenin sonucunda ABD, Suriye'den çekilmesi kararı almıştı.

GARİP DOSTLUĞU...

Bu gelişmelerin ışığında, Times'ın internet sitesindeki Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'ın imzasını taşıyan analizde ABD'nin YPG ile olan garip dostluğu değerlendirildi.

TERÖRİST OLARAK NİTELENDİRİYOR

Bir yanda dünyanın önde gelen kapitalist gücü olan, NATO'nun ve Batı ittifakının lideri ABD diğer yanda ise ABD'nin esasında kendisinin terörist olarak nitelendirdiği komünist örgüt PKK/YPG var.

TÜRKİYE OPERASYONA HAZIR

İngiliz medya kuruluşu The Times'da makale yazan Richard Spencer, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin sınırlarını korumak için haklı bir tavır sergilediğini ve Suriye'de operasyona hazır olduğunu ifade etti.