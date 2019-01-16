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İngiltere Başbakanı , Avrupa Birliği'nin 29 Mart olan resmi çıkış tarihini sadece anlaşma yolunda net bir plan olması durumunda uzatacağını söyledi

Giriş Tarihi: 16.1.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 16:12
Theresa May'den yeni 'Brexit' açıklaması

2 yıldır Avrupa Birliği ile Brexit anlaşması için müzakere masasında olan ancak anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından ezici bir çoğunlukla reddedilen İngiltere Başbakanı Theresa May, bir açıklama yayınladı.

May, yasal takvime göre 29 Mart olan AB'den çıkış tarihinin ertelenmesi hakkında konuştu.

May, "Hükümetin politikası 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmak yönündedir. Ancak sadece bir anlaşmaya ilerlemek için net bir planın olması durumunda AB bu süreyi uzatır" ifadelerini kullandı.

May ayrıca bu akşam hükümetine yönelik yapılacak güven oylaması için milletvekillerinden destek istedi. May, güven oylamasında hükümetinin desteklenmesinin ülkenin Brexit'i gerçekleştirmek için bir yol bulmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Dünkü Brexit oylamasının ardından ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn erken seçim çağrısı yaparak, güven oylaması için önerge sunmuştu.

İngiltere parlamentosundaki güven oylaması bu akşam TSİ 22.00'da yapılacak.

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Theresa May'den yeni 'Brexit' açıklaması
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