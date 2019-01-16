AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'den flaş açıklama

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesinin ardından, "Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı." dedi.

Barnier, Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg'da gerçekleştirilen Brexit oturumunda konuştu.

Ayrılık anlaşmasını AB ve İngiliz hükümetinin ortak hazırladığını anımsatan Barnier, İngiliz parlamentosunda yapılan oylama sonucunu üzüntüyle karşıladığını söyledi.

"ÖNCELİK DÜZENLİ BİR AYRILIK ANCAK..."

AB'nin önceliğinin düzenli bir ayrılık olduğunu vurgulayan Barnier, "Bu aşamada hiçbir senaryoyu yok sayamayız. Bu durum her zaman en fazla kaçındığımız anlaşmasız ayrılık senaryosu için özellikle geçerli." diye konuştu.

Barnier, İngiltere'nin 10 hafta sonra AB için üçüncü bir ülke konumuna geleceğine dikkati çekerek "Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı." ifadesini kullandı.

Anlaşmasız ayrılık senaryosunu önlemeye odaklandıklarını belirten Barnier, AB'nin her duruma karşı hazırlık çalışmalarına hız verdiğini söyledi.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması, 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

3 GÜN İÇİNDE HÜKÜMETİN B PLANINI AÇIKLAMASI GEREKİYOR

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi.



Oylama sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Başbakan May muhalefetin gensoru vermesi halinde bugün bunun görüşülebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May oylama öncesinde, "Anlaşmaya karşı oy kullanmak belirsizlikten, bölünmekten, son derece gerçek bir anlaşmasız ayrılıktan başka bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.



Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lider Jeremy Corbyn ise parlamentoda vekiliere oylama öncesi son kez seslenerek, "Bu anlaşmanın bu gece reddedilmesinin en iyi sonucu bir genel seçim olacaktır. Theresa May hükümeti hezimete uğramıştır" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı'nın 3 gün içinde hükümetin B planını açıklması bekleniyor.

DONALD TUSK AB'DE KALMASINI ÖNERDİ

İngiltere Parlamentosu'nun, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını büyük bir farkla reddetmesinin ardından, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalmasını önerdi.

Tusk, Twitter'da paylaştığı mesajda "Bir anlaşma imkansızsa ve hiç kimse bir anlaşmasız bir çıkış istemiyorsa, en sonunda tek olumlu çözümün ne olduğunu söyleme cesaretine kim sahip olacak?" dedi.

202'ye karşı 432 oyla reddedilen Brexit anlaşması, İngiltere tarihinde hükümetin verdiği ve en büyük farkla reddedilen yasa teklifi oldu.

May'in kendi partisinden 118 milltevkilinin karşı oy kullandığı anlaşma Brexit sürecinin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn hükümete karşı güvensizlik oylaması yapılması talebinde bulundu. Güvensizlik oylamasının bugün yapılması bekleniyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?

BBC Türkçe'nin haberine göre; İngiltere Merkez Bankası, anlaşma olmadan Brexit'in gerçekleşmesi durumunda ülkenin para biriminin ciddi değer kaybedeceği ve küresel finansal kriz döneminden daha kötü ekonomik durgunluğa girilebileceği bir senaryoyu kamuoyu ile paylaştı.

Ortaya koyulan senaryo ile, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, ilk etapta İngiltere ekonomisinin yüzde 8 oranında daralabileceği, ev fiyatlarının 3'te bir oranında değer kaybedebileceği kaydedildi.

En kötü senaryoya göre, sterlin dolar karşısında yüzde 25 değer kaybedebilir.

Merkez Bankası başkanı Mark Carney yaptığı açıklamada, "Bunlar tahmin değil, senaryo. Neyin olma ihtimali olduğundan çok, neyin olabileceğini ortaya koyuyorlar." dedi.

Carney, Brexit'in etkilerinin ne olacağı konusunun ise, sürecin nasıl yönetileceğine, şiddetine ve İngiliz ekonomisinin dışa açıklığının azalmasının ne kadar hızlı bir etki yapacağına bağlı olduğunu açıkladı.