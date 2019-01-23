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'nın seçilmiş lideri Maduro'ya darbe girişimine desteği!

'nin 'da gerçekleştirmek istediği skandal darbe girişimine 'dan da destek geldi. Instagram, Venezuela Devlet Başkanı 'nun kişisel hesabındaki onay ibaresini kaldırdı.

Giriş Tarihi: 24.1.2019 01:19 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 01:50
Venezuela'nın seçilmiş lideri Maduro'ya darbe girişimine Instagram desteği!

ABD'nin Venezuela'da darbe girişimine bir destek de Instagram'dan geldi.

Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 485 bin takipçili hesabındaki onay ibaresini kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

ABD'nin bu kararına Kanada, Brezilya, Paraguay, Kolombiya, Peru, Ekvador, Costa Rika, Şili ve Arjantin destek verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkedeki tek başkanın kendisi olduğunu belirterek ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiğini ve ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat verdi.

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AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip."

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Venezuela'nın seçilmiş lideri Maduro'ya darbe girişimine Instagram desteği!
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