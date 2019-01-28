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'de mayın patladı: 1 ölü

'de terör örgütü /'nın daha önceden döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 17:25
Afrin'de mayın patladı: 1 ölü

Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın daha önceden döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi.

Afrin ilçe merkezi ile Cinderes beldesi arasında tarım arazisinde YPG/PKK'nın döşediği mayın, bir çiftçinin traktörü ile tarlasına bakım yaptığı esnada patladı.

Patlamada bir sivil hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlediği Afrin bölgesinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Ancak teröristlerin sivil yaşam alanlarına tuzakladığı mayınlar zaman zaman can kayıplarına neden oluyor.

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Afrin'de mayın patladı: 1 ölü
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