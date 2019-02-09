Veliaht suikast emrini bir yıl önce vermiş

BUGÜN NELER OLDU

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından sürdürülen soruşturmalar Riyad yönetimini iyice köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, önceki gece yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor" dedi. BM'den yapılan bu açıklamanın ardından önemli bir detay da ABD merkezli New York Times gazetesinden geldi. Habere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetten bir yıl önce Suudi gazeteci hakkında "Ülkeye dönmezse kurşunla peşine düşün" dedi. Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının bulunması için soruşturma yürüten Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı ve istihbarat ajanslarının Suudi Prens'in geriye dönük telefon konuşmaları ve mesajlaşmalarını incelediği belirtildi. Buna göre Prens, Kaşıkçı cinayetinin sinyallerini olaydan 1 yıl önce verdi. Söz konusu konuşmanın "Suudi Prens'in Kaşıkçı'yı öldürme niyetine ilişkin bugüne kadar ortaya çıkan en kapsamlı delil" olduğu vurgulandı.İstihbarat raporlarını gören bir yetkili, Prens Muhammed bin Selman ve danışmanlarından Turki Aldakhil arasında Eylül 2017'de yapılan bir görüşmede, Suudi Arabistan yönetiminin gazeteci Kaşıkçı'nın eleştirilerinden giderek daha çok rahatsız olduğunu belirttiğini ifade etti. Haberde ayrıca bugüne kadar Kaşıkçı meselesinde ismi hiç geçmeyen Aldakhil'in son döneme kadar Riyad merkezli Al-Arabiya televizyonunun genel müdürlüğünü yaptığı, Suudi Arabistan'da önemli bir medya figürü ve Veliaht Prens'in en önemli danışmanlarından biri olduğu kaydedildi. Suudi yetkililerin Veliaht Prens'i Kaşıkçı konusunda atılacak bir adımın uluslararası tepki toplayabileceği konusunda uyardığı bunun üzerine Bin Selman'ın, Suudi Arabistan'ın kendi vatandaşları ile ilgili konularda uluslararası tepkileri umursamaması gerektiğini söylediği aktarıldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BM tarafından yürütülen Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına ilişkin Reuters haber ajansına açıklama yaptı. Altun, "Suudi makamları, adalete hizmet etme arzularının bir kanıtı olarak Kaşıkçı'nın katillerini, önceden planlanmış bir cinayet işledikleri Türkiye'ye iade etmelidir. Tüm dünya, bu süreci yakından takip etmektedir. Türkiye, demokrasi ve özgürlüğe inanan tüm ülkeler gibi adaleti ve gerçeği aramaktadır" değerlendirmesinde bulundu.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, BM Özel Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu değerlendirdi. Gül, "Cinayetin üstünün örtülmesi ya da bir başkalarının üzerine atılması amaçlanıyordu ama Türkiye tüm bu çabaları, tüm bu niyetleri açık etmiştir, ortaya çıkarmıştır" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "BM'nin, konunun aydınlatılmasıyla ilgili komisyon kurması ya da BM soruşturması başlatması gerekiyor" diye konuştu.İstanbul Fatih'teki Türk Arap Derneği'nde düzenlenen basın toplantısında Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayeti anlatan 'Cemal Kaşıkçı' isimli kitabı tanıttı. Cengiz, mart ayında Trump'la görüşmek için ABD'ye gideceğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cinayetin ilk gününden itibaren sergilediği duruş için özel teşekkür etti.