Kapak kızıydı artık evsiz bir İspanyol

Kariyerine çok genç yaşta başlayan İspanyol manken Nastasia Urbano, 1980'li yılların en çok kazanan modellerinden biriydi. Henüz 20 yaşındayken Avrupa'nın en ünlü moda dergilerinin kapaklarında yer aldı. Pek çok modelin yer almak istediği Vogue'da birkaç kez kapak olan ve moda markalarının peşinde koştuğu model, yılda sadece 20 günde milyonlarca dolar kazanıyordu. Urbano, Linda Evangelista ile birlikte ünlü moda evi Yves Saint Laurent'in çıkardığı Opium parfümün de tanıtım yüzüydü. Ford Models ajansıyla anlaşma yapan Urbano, New York'a taşınmıştı. Ancak ünlü modelin hayatı kocasıyla tanıştıktan sonra tamamen değişti.Verdiği bir röportajda yaşadığı muhteşem hayatı anlatan Urbano, "Herkes tarafından sevildim, ünlü dergilere kapak pozu verdim. Üç ya da dört yıl boyunca, yılda sadece 20 gün çalıştım ve karşılığında milyon dolar kazandım" diyerek şöhretin doruklarını yaşadığını belirtti. Urbano, "Bir gün Jack Nicholson ile yemek yiyordum, ertesi gün Andy Warhol ile ya da Roman Polanski ile. Melanie Griffith, Don Johnson gibi ünlülerle partilere gidiyordum" diyerek kraliçe gibi bir hayat sürdüğünü anlattı. Urbano, edindiği çevre sayesinde Madonna ile Sean Penn'in düğününe de gitme fırsatı yakaladığını belirtti. Ancak şu an 57 yaşında olan Urbano'nun parlak hayatı, iki çocuğunun da babası olan adamla tanışmasıyla söndü. Mutlu bir birliktelik yaşayan Urbano, Bir dönemin en popüler modellerinden olan ve ünlü dergilerin kapaklarını süsleyen Nastasia Urbano şimdi sokaklarda sefalet içinde yaşıyor. Urbano, eşinin lüks düşkünlüğünün hayatını mahvettiğini söylüyor kocasının lüks yaşamı nedeniyle her şeyini kaydetti. Kocasını çok sevdiği için hiçbir şeyin farkında olmadığını belirten model, kocasının kendisini terk etmesiyle beş parasız ortada kaldı. Derin bir depresyonda yaşayan model, oturduğu tüm evlerden kira ödeyemediği için kovuldu. Şu an zorlu bir yaşam süren Urbano, bazen arkadaşlarının evinde bazen de sokaklarda uyuyor. Urbano'nun trajik hayatı, bir arkadaşının yardım faaliyetleri için kurulan gofundme.com adlı internet sitesine model için yardım istemesiyle ortaya çıktı.