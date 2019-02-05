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Dünyaca ünlü manken geçirdiği ameliyattan sonra ölümden döndü!

Giriş Tarihi: 05.02.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 12:45
Dünyaca ünlü manken geçirdiği ameliyattan sonra ölümden döndü!

Dünyaca ünlü manken Danielle Lloyd, geçirdiği bir sonrası ölümle burun buruna geldi.

Dünyaca ünlü manken geçirdiği ameliyattan sonra ölümden döndü!

35 yaşındaki Lloyd göğüs estetiği operasyonu geçirmeye karar verdi.

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Dünyaca ünlü manken geçirdiği ameliyattan sonra ölümden döndü!

Bir süre sonra işler planlandığı gibi gitmedi.

Dünyaca ünlü manken geçirdiği ameliyattan sonra ölümden döndü!

Bir gece ünlü modelin silikonları pataladı.

Dünyaca ünlü manken geçirdiği ameliyattan sonra ölümden döndü!

Ünlü model o anları şöyle tarif etti: Bir kan havuzunda uyanmış gibi hissettim!

Dünyaca ünlü manken geçirdiği ameliyattan sonra ölümden döndü!

Loyd: Neler olduğunu anlayamadım ama göğsüm patlayınca bir an önce hastaneye koşturdum.

Dünyaca ünlü manken geçirdiği ameliyattan sonra ölümden döndü!

Loyd, "Doktorlar esnasında silikonları çıkarırken göğsümde kan pıhtısına denk geldiler işte o andan sonra ölüme gidecekmişim gibi kanama başladı." dedi.

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