Dünyaca ünlü manken geçirdiği ameliyattan sonra ölümden döndü!

Dünyaca ünlü manken Danielle Lloyd, geçirdiği bir ameliyat sonrası ölümle burun buruna geldi. 35 yaşındaki Lloyd göğüs estetiği operasyonu geçirmeye karar verdi. Bir süre sonra işler planlandığı gibi gitmedi. Bir gece ünlü modelin silikonları pataladı. Ünlü model o anları şöyle tarif etti: Bir kan havuzunda uyanmış gibi hissettim! Loyd: Neler olduğunu anlayamadım ama göğsüm patlayınca bir an önce hastaneye koşturdum. Loyd, 'Doktorlar ameliyat esnasında silikonları çıkarırken göğsümde kan pıhtısına denk geldiler işte o andan sonra ölüme gidecekmişim gibi kanama başladı.' dedi.