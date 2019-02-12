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Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

Aliyev, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler ile Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 21:50 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 22:25
Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler ile Çekmeköy'deaskeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, bina çökmesi sonucu ve helikopter kazasında can kayıpları olması haberinin kendisini son derece kederlendirdiğini belirtti.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten İlham Aliyev, yaralılara da şifa diledi.

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Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı
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