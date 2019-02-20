ABD’nin hedefi Suriye’de sözde devlet kurmak

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Rusya'dan ABD'ye yönelik sert bir Suriye eleştirisi daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile yaptığı görüşme sonrasında Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun ABD'nin eylemleri sonucunda giderek zorlaştığını belirtti. Rus Sputnik ajansının haberine göre Lavrov, ABD'nin Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmayı amaçladığını vurguladı.ABD'nin Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak istediğini ve bunun için halihazırda aktif olarak kaynak aktarıldığını söyleyen Lavrov, "Giderek daha aşikar olduğu üzere, ABD'nin amacı Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak. Müttefiklerini Suriye'nin bu bölgesinde altyapının geliştirilmesi için ödeme yapmaya zorlamak da dahil olmak üzere, bunun için halihazırda aktif şekilde kaynak aktarıyorlar. Aynı zamanda Washington, müttefiklerinin Suriye'nin geri kalan kısmında altyapının yeniden inşasına kaynak aktarmalarını yasaklıyor" dedi."ABD, terörle mücadele kisvesi altında ve bu mücadelede Kürt yapıları müttefik olarak seçerek, DEAŞ karşıtı askeri eylemlere paralel olarak işleri Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurma noktasına getirdi" diye devam eden Lavrov, Suriye'deki durumun bu ülkede yasalara aykırı şekilde varlık gösteren ABD'nin kaprisine göre belirlenmemesi gerektiğinin altını çizdi. Lavrov, ABD'lilerin bu günlerde ana amaçlarının Suriye rejiminin Fırat'ın doğusuna dönmesini engellemek olduğunu da kaydetti.Surıye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vekili ve Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn ile bir araya geldi. Mustafa'nın Rayburn ile İstanbul'da görüşerek Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Görüşmede, Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırıların yanı sıra siyasi çözüm, ABD'nin bölgeden çekilmesi ve güvenli bölge konuları konuşuldu.TERÖR örgütü YPG/PKK, ABD yardımlarını almaya devam edebilmek için bir yandan "DEAŞ ile mücadeleye devam" bahanesi geliştiriyor diğer taraftan da yabancı askerler konusunda yalvarmayı sürdürüyor. ABD destekli terör örgütü YPG/PKK, Fırat nehrinin doğusunda DEAŞ'ın elindeki son yerleşimde de kontrolü ele geçirmesine rağmen DEAŞ'ın hala bitmediğini savunuyor. YPG ayrıca DEAŞ ile mücadeleye devam edilmesi bahanesiyle bin 500 askerden oluşan uluslararası gücün Suriye'de kalması için açıklamalar yapıyor. ABD'den ise çekilme konusunda değişikliğin olmadığı bildirildi.