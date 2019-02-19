Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı

'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı

'nin kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () ait 12 ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.

DHA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 19.02.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 17:28
İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı

'ın Reyhanlı ilçesindeki tesislerde hazırlanan beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü 'na getiriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı

Beton bloklar buradan da 'ya ait 12 ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için 'e gönderiliyor.

İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı

Beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.

İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
BİZE ULAŞIN