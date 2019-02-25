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Başkan Yardımcısı Pence, ’da

Başkan Yardımcısı , ’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden 'ya destek vermek amacıyla 'ya geldi. Pence’in ziyaretinin amacının kendisini Kolombiya'ya giden Guaido'ya destek vermek ve Venezuela halkının demokrasi mücadelesine desteğini yinelemek olduğu öne sürüldü.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 18:21 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 18:38
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kolombiya’da

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin davetlisi olarak başkent Bogota'ya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Pence'in ziyaretinin amacının kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya destek vermek ve ABD'nin Venezuela halkının demokrasi mücadelesine desteğini yinelemek olduğu ifade edildi.

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Beyaz Saray açıklamasında, Pence'in ziyareti kapsamında Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve batılı liderler ile bir araya geleceği belirtildi.

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Pence'in ayrıca Nicolas Maduro rejiminden kaçan Venezuelalı ailelerle de bir araya geleceği ifade edildi.

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ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kolombiya’da
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