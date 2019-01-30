Maduro'dan flaş iddia! Trump mafyaya emir verdi ve...

Venezuelalı lider Maduro, ABD Başkanı Trump'ın kendisinin öldürülmesi için Kolombiya hükümeti ve mafyaya emir verdiğini iddia etti. Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından önemli gelişmelere yol açmıştı. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmişti. Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un elinde tuttuğu sarı not defterindeki '5 bin asker Kolombiya'ya' yazılı not hem sosyal medya hem de bölge basınında en çok tartışılan konu haline gelmişti.