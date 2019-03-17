BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu son derece net olarak anladığını ortaya koyduğuna değinerek, Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının olduğunu söyledi. Jeffrey, "Türkiye, Kuzey Suriye'de SDG içerisinde, Kürtlerin idaresindeki ortağımız YPG güçlerinin, PKK ile ilişkili olduğu konusunda endişelere sahip. Bu nedenle de Türkiye'nin haklı güvenlik kaygıları var. Başkan ve bizler Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermek konusunda söz verdik" dedi.Brüksel'de katıldığı Suriye konulu konferans kapsamında yaptığı online basın brifinginde Türkiye ile Amerika arasındaki Münbiç yol haritasına da değinen Jeffrey, "Münbiç yol haritasında ilerleme sağladık. Bu yol haritası Türkiye'nin mevcut güvenlik kaygıları, bizim güvenlik kaygılarımız ve elbette Münbiç'in istikrarlı hale getirilebilmesi üzerine tasarlandı" diye konuştu. Münbiç'in son derece karmaşık bir bölge olduğunu belirten Jeffrey, "Türklerle bölgede yürüttüğümüz devriye görevimiz var ve son 3 ayda birçok defa bu devriyeler yapıldı. Dolayısıyla son 3 ayda ciddi bir ilerleme sağlandığını görüyoruz ama ağır ilerliyor, çünkü karmaşık bir bölge. Amerikan ve Türk askerleri bir savaş alanında ülke içerisinde hareket ediyorlar. Bu, karmaşık bir durum. Savaş alanının ortasında güvenlik güçlerinin idaresini değiştirmek de son derece zorlu bir iş" dedi. Jeffrey, Bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yle birçok konuda mutabık olduklarını, ancak siyasi çözüm konusunda Rusya'yla fikir ayrılıklarının olduğunu anımsattı. DEAŞ'ın hem Irak hem de Suriye topraklarında yeniden toparlanabileceğine yönelik ciddi kaygılarının olduğunu anlatan Jeffrey, Irak ve Suriye toprakları içerisinde uyuyan hücreler de dahil olmak üzere 15-20 bin civarında DEAŞ militanının bulunduğuna inandıklarını ifade etti.