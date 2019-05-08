Rum ve Yunan liderden Başkan Erdoğan ve Türkiye için küstah sözler

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmesi sonrası harekete geçmiş, kendisinin ve KKTC'nin haklarını korumaya yönelik, Fatih gemisinin 3 Mayıs-3 Eylül arasında Baf'ın batısındaki bölgede sondaj faaliyetleri yürüteceğini duyurmuştu.

TÜRKİYE TEPKİLERE BOYUN EĞMEDİ

Türkiye'nin hamlesi sonrası başta ABD ve Avrupa olmak üzere çok sayıda ülke tepki göstermiş, ancak, Türkiye bu hamlelerden geri adım atılmayacağını en üst perdeden dile getirmişti.

YUNAN CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Güney Kıbrıs Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Amerikan Helen Enstitüsü'nden bir heyetle görüşen Pavlopoulos, Türkiye'nin Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki faaliyetlerinin 1982'de Montego Körfezi Sözleşmesi'nde yazılı Deniz Hukuku'nu ihlal ettiğini iddia etti.

Prokopis Pavlopoulos, Montego Körfezi Sözleşmesi'ni imzalamasa da Türkiye için yasal olarak bağlayıcı bir metin olduğuna işaret etti.

Avrupa Birliği ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yönelik tutumunu memnunlukla karşıladığını belirten YunanistanCumhurbaşkanı, Pavlopoulos, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'nin ve Euro Bölgesi'nin bir parçası olduğunu söyledi.

RUM LİDERDEN KÜSTAH SÖZLER

Rum lider Nikos Anastasiades, dünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıf bulunarak, "Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve büyük devletlerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin vakti gelmiştir. Bu kritik dönemde, Türkiye bir kez daha uluslararası hukuku ve Güney Kıbrıs'ın yasal haklarını ihlal etmiştir. Türkiye'nin uluslararası hukuku tanıması ve Erdoğan'ın Kuran'ın da yazanlar yerine Avrupa Birliği Sözleşmeleri'ne uyması için baskı artırılmalı ve önlem alınmalıdır" diye konuştu.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, dünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda "(Allah) Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'de haklarımızı gasp etmeye yönelik adımları anlamayanlara idrak versin diyorum. Rabbim, bu mübarek günlerde tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen Avrupa Birliğinin bizi tam üyeliğe kabul etmemesinin gerisindeki saplantılı ruh halini çözemeyenlerin akıllarını başına getirsin diyorum" diyerek dua etmişti.