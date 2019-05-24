Avrupa’nın ilk çevreci camisi

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından finanse edilen, Cambridge Merkez Camisi, ramazan ayında hizmet vermeye başladı. Reuters'ın haberine göre 30 milyon dolara yapılan ve güneş panelleriyle kaplı cami, bin kişilik bir kapasiteye sahip. Wild World ile Father and Son şarkılarıyla tanınan, Müslüman olmadan önceki adı Cat Stevens olan şarkıcı Yusuf İslam, cami vakfının hamilerinden. Reuters'a konuşan Yusuf İslam, Müslümanların iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rolünün olduğunu kaydetti.







ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Yusuf İslam 2013'te Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek cami için finansal destek istemiş, 2017 yılında da Türkiye'ye gelerek Erdoğan'a desteğinden ötürü teşekkür etmişti.

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