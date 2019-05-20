İstanbul’da Gezilecek Tarihi Camiler

1. SÜLEYMANİYE CAMİİ
Dünyanın tanıdığı ismiyle Muhteşem Süleyman, yani Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1551-1557 yılları arasında Mimari Sinan'a yaptırılan Süleymaniye Camii, Beyazıt'ta yer alıyor.
Büyük bir alana kurulu Süleymaniye Külliyesi; Medreseler, hazire, hastane, sıbyan mektebi, hamam, kütüphane, imaret ve dükkânlarla beraber Süleymaniye Camii'nden oluşuyor. Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın türbeleri, Süleymaniye Külliyesi'nde yer alıyor.
Süleymaniye Camii hakkında ilginç bilgiler edinmenin en iyi yolu camiyi gidip bizzat görmek. Camiyi böcek ve akrep istilasından koruyan deve kuşu yumurtaları, Mimari Sinan'ın haftalarca boş küplerle hesapladığı akustik ve yağ kandillerinin isinden mürekkep üretilmesi gibi birçok yaratıcı fikir, hayranlığınızı ikiye katlayacak.