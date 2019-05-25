İşte Fransa’nın gerçek yüzü

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'da İç İstihbarat Birimi (DGSI) bir kez daha gazetecileri sorguya çağırdı. DGSI'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski baş koruması Alexandre Benalla hakkında çıkan haberlerle ilgili Le Monde Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Louis Dreyfus'u ifadeye çağırdığı ortaya çıktı. Dreyfus'un yanı sıra Le Monde gazetesinin Ariane Chemin isimli muhabirini 29 Mayıs'ta ifade verecekleri belirtildi. Soruşturma gerekçesinin koruma Banella ile ilgili haberde bir askerin kimliğinin açıklanması olduğu kaydedildi.Öte yandan Fransa'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı silahların Yemen'deki savaşta kullanıldığına dair yaptıkları haberlerin "ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle 3 gazeteci daha İç İstihbarat Birimi tarafından sorgulanacak. Söz konusu 3 gazetecinin de 28 Mayıs'ta DGSİ'ye ifadeye çağrıldığı belirtildi.Fransa'da gazetecilerin ardı ardına yaptıkları haberlerle ilgili olarak istihbarat birimcilerinde sorgulanması hakkında ise Avrupa Birliği kurumlarından ses çıkmıyor. Aynı kurumlar söz konusu Türkiye olduğunda 'basın özgürlüğü' diyerek ortalığı ayağa kaldırıyor.Fransa'nın Lyon kentindeki Victor Hugo caddesinde dün bir bombalı paketin patlaması sonucu biri çocuk, en az 8 kişi yaralandı. Bölge ulaşıma kapatılırken, polislerin bölgeyi kordon altına aldığı duyuruldu. Paket içinde çivilerin bulunduğu, patlama ile bunların etrafa saçıldığı belirtildi.