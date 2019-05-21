ABD ve Çin arasındaki gerilim tırmanıyor... İşte iki ülkenin askeri güçleri
ABD ve Çin arasındaki gerilim tırmanıyor... İşte iki ülkenin askeri güçleri
ABD ile Çin arasındaki gerilim gün geçtikçe daha da tırmanıyor... İki ülkenin karşılıklı olarak restleşmesi tüm dünyayı etkileyecek... Trump'ın yürüttüğü saldırı politikası bütün ülkeler açısından olumsuz karşılanıyor... Çin'in bu saldırgan politikalara cevap vermesi ve karşı atağa geçmesi ABD açısından bir savaş ilanı olarak görülüyor. İki ülkenin en kötü senaryo gerçekleşmesi halinde yüksek askeri güçleri araştırılmaya başlandı. İşte iki ülkenin savş güçleri
Giriş Tarihi: 21.05.2019
22:18
Güncelleme Tarihi: 21.05.2019
22:24