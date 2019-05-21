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  • ABD ve Çin arasındaki gerilim tırmanıyor... İşte iki ülkenin askeri güçleri

ve Çin arasındaki gerilim tırmanıyor... İşte iki ülkenin askeri güçleri

ile Çin arasındaki gerilim gün geçtikçe daha da tırmanıyor... İki ülkenin karşılıklı olarak restleşmesi tüm dünyayı etkileyecek... Trump'ın yürüttüğü saldırı politikası bütün ülkeler açısından olumsuz karşılanıyor... Çin'in bu saldırgan politikalara cevap vermesi ve karşı atağa geçmesi ABD açısından bir savaş ilanı olarak görülüyor. İki ülkenin en kötü senaryo gerçekleşmesi halinde yüksek askeri güçleri araştırılmaya başlandı. İşte iki ülkenin savş güçleri

Giriş Tarihi: 21.05.2019 22:18 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 22:24
ABD ve Çin arasındaki gerilim tırmanıyor... İşte iki ülkenin askeri güçleri
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ABD ve Çin arasındaki gerilim tırmanıyor... İşte iki ülkenin askeri güçleri

Çin deniz kuvvetlerinin gemi sayısı olarak 'yi geride bıraktığı ve dünyanın en büyük donanması haline geldiği bildirildi.

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ABD ve Çin arasındaki gerilim tırmanıyor... İşte iki ülkenin askeri güçleri

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) hakkında yayınladığı analize göre Çin 300 gemiye ulaşarak, 287 gemisi olan Amerikan donanmasını geride bıraktı.

ABD ve Çin arasındaki gerilim tırmanıyor... İşte iki ülkenin askeri güçleri

ve Çin'in ardından gelen Rusya'nın 83, İngiltere'nin 75 ve Avustralya'nın 45 gemisi bulunuyor.

ABD ve Çin arasındaki gerilim tırmanıyor... İşte iki ülkenin askeri güçleri

Çin deniz kuvvetlerinin gemi sayısı olarak 'yi geride bıraktığı ve dünyanın en büyük donanması haline geldiği bildirildi.

ABD ve Çin arasındaki gerilim tırmanıyor... İşte iki ülkenin askeri güçleri

Çin deniz kuvvetlerinin gemileri arasında 23 destroyer, 59 fırkateyn ve 37 korvet mevcut. Pekin yönetiminin 76 da denizaltısı bulunuyor. Sualtı gemileri arasında uzun menzilli nükleer füze taşıyabilen denizaltılar yanında; nükleer, elektrikli ve dizel denizaltılar bulunuyor.

ABD ve Çin arasındaki gerilim tırmanıyor... İşte iki ülkenin askeri güçleri

Çin ile 'nin askeri güçleri:

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