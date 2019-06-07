Huawei: Çin'in telekom devi Rusya'da 5G teknolojisini geliştirecek

Anlaşmaya göre, iki şirket önümüzdeki yıl boyunca Rusya'da yeni kuşak 5Gşebekesi kuracak. Anlaşma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 3 günlük Rusya ziyaretinin ilk gününde imzalandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya lideri Vladimir Putin için 'En iyi dostum' dedi

MTS'den yapılan açıklamaya göre anlaşma, "5G teknolojilerinin geliştirilmesini ve beşinci kuşak şebekelerin 2019 ve 2020'de pilot uygulamaya başlamasını" öngörüyor. Telekom cihazları üretimi bakımından dünyanın en büyük şirketi olan Huawei, Çin'in en başarılı küresel şirketleri arasında yer alıyor.

ABD: HUAWEİ ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYOR

BBC Türkçe'nin haberine göre; Başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Huawei'nin ulusal güvenlik riski oluşturduğuna dair kaygılarını dile getirmişti. Rusya ile varılan anlaşmanın, son aylarda uluslararası arenada baskı altına alınan Huawei'ye nefes alma olanağı sağlayacağı yönünde yorumlar yapılıyor.

Huawei, ABD ile Çin arasında önce ticaret alanında başlayan, şimdi de teknoloji sektöründe yaşanan çekişmenin merkezinde yer alıyor. ABD, müttefiklerinden, Huawei'nin 5G şebekelerine erişimini engellemelerini istiyor. Washington, Çin hükümetinin Huawei sayesinde dünyayı gözetim altında tutacağını iddia ediyor.

Huawei ise şirketin hükümetten bağımsız olduğunu vurgulayarak bu iddiaları reddediyor. Ancak ABD'nin yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bazı ülkeler, 5G mobil telefon şebekelerinde Huawei cihazlarını kullanmama kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasaklayan kararının ardından Google, Huawei ile anlaşmasını sınırlandırdığını açıklamıştı.