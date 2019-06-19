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Çavuşoğlu'ndan "BM'nin Kaşıkçı raporu hakkında açıklama!

:"BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz"

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019 15:04 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 15:34
Çavuşoğlu'ndan BM'nin Kaşıkçı raporu hakkında açıklama!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından (OHCHR) bugün açıklanan 101 sayfalık raporda, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN TÜRK HÜKÜMETİNDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Raporda, "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkların istismarı ve kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmekten ötürü Türk hükümetinden özür dilemeli." ifadeleri kullanıldı. BM raporunda, Suudi Arabistan ayrıca Kaşıkçı'nın yaşadığı ABD'den de özür dilemeye davet edildi.

Son dakika: BM Cemal Kaşıkçı raporunu açıkladı!

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Çavuşoğlu'ndan "BM'nin Kaşıkçı raporu hakkında açıklama!
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