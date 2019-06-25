Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Ev hapsi kaldırıldı

kaldırıldı

ABD'nin Konsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan 'ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 12:12
Ev hapsi kaldırıldı

ABD Başkonsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmi Mete Cantürk, "Silahlı terör örgütüne üye olma" gerekçesiyle ev hapsinde tutuluyordu. Cantürk'ün eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise "adli kontrol" uygulanıyordu.

Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Sevim Cantürk ile kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise adli kontrol şartı kaldırıldı. Cantürk, eşi ve kızının yurtdışı yasaklarının devamına karar verilirken duruşla 2 Ekim'e ertelendi.

Konsolosluk çalışanına elektronik kelepçe

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ev hapsi kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN