Fransa terör örgütüne çöpçatanlık yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'deterör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği alanlarda askeri varlığını sürdüren Fransa, yakın ilişkiler içerisinde olduğu örgüt ile muhalif Kürtler arasında ara buluculuk yapmaya çabalıyor. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) kaynaklarından alınan bilgiye göre Fransa, YPG/ PKK ile Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan ENKS arasındaki sorunları çözmek için girişimde bulunuyor. Fransızlar, bu kapsamda 10 gün önce ENKS'li temsilcilerle bir araya geldi ve YPG/PKK ile "barıştırma" teklifinde bulundu.Fransız yetkililer ayrıca, ENKS'ye örgütün işgal ettiği bölgelerde ofis açmalarını önerdi. ENKS üyeleri, bu teklifi değerlendirmek üzere 3 gün süreyle Kamışlı'da bir toplantı yaptı ancak örgüte güvenemeyeceklerini değerlendirdi. ABD'nin de ENKS'li yetkililerle aynı konuyu görüşmek için yakın zamanda bir araya geleceği öğrenildi. Kendini Suriyeli Kürtlerin temsilcisi olarak gören terör örgütü YPG/PKK, elindeki silah gücüyle işgal ettiği bölgelerdeki muhalif sesleri bastırıyor. Örgüt daha önce birçok kez ENKS üyelerini alıkoymuş, bu çatı altındaki siyasi partilerin ofislerini yakmış veya kilit vurmuştu.