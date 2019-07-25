Canavar avı kontrolden çıktı

İngiltere'de efsanelere konu olan 'Loch Ness Canavarını' topluca arama önerisi endişelere neden oldu. İskoçya'nın Loch Ness Gölü'nde defalarca görüldüğü iddia edilen ve tarih öncesine ait bir canlı olduğu düşünülen Loch Ness için sosyal medyada bir etkinlik başlatıldı. Facebook'ta 'Storm Loch Ness (Loch Ness'e akın et) başlığı altında oluşturulan etkinlikle ilgilenen 18 bin kişi, arama faaliyetine katılabileceğini belirtti. Basında yer alan haberlere göre, 21 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan etkinlik şimdiden merak konusu. Loch Ness gölünün cankurtaranlığını yapan Royal National Lifeboat Institution'dan yapılan açıklamada "Yıllardır insanlar Loch Ness canavarını arıyor, biz canavarı hiç görmedik ama Loch Ness gölü çok akıntılı bir göl ve hava koşullarından ötürü daha da tehlikeli bir hal alabiliyor " denildi. Kurumdan ayrıca "Bizim 43 bin insanı kurtaracak kadar ekipmanız ve botumuz yok, buraya gelirlerse ne yapacağız bilmiyoruz" açıklaması yapıldı.

ABD'de de on binlerce kişi UFO gerçeğini ortaya çıkarma amacıyla 51. Bölge'ye baskın yapma fikriyle toplanma kararı almıştı. Etkinliğe, 60 bin kişinin kaydolduğu ifade edildi.

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