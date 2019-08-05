Kedilerin anavatanı Türkiye

Dünyanın neredeyse her yerinde görülen kedilerin anavatanının Türkiye olduğu belirlendi. Antarktika hariç tüm kıtalarda var olan kedilerin 10 bin yıl önce bugünkü Türkiye topraklarından yayıldığı düşünülüyor. Kedilerin nereden geldiğini belirlemek için yapılan DNA analizleri sonucunda atalarının büyük ihtimalle Türkiye'den yayıldığı tespit edildi. İlk çiftçilerin kemirgenlerle mücadelede kullanmış olabileceği düşünülen kediler, tarım devriminden sonra M.Ö. 2500'de Kıbrıs'a ulaştı. Bundan sonraki birkaç yüzyıl içinde de insanlar aracılığıyla Bulgaristan ve Romanya'ya geçen kediler, daha sonra da Mısır'a yayıldı.



OKYANUS ÖTESİNE...

Mısırlılar tarafından çok değer verilen ve bir statü sembolü haline gelen bu hayvanlar, Romalılar ve Vikingler tarafından haşereyle mücadele edebilmek için gemilerle kendi ülkelerine götürüldü. Gittikçe popüler olan bu hayvanlar zamanlar tüm Afrika, Avrupa ve Asya'ya yayıldı. Son olarak bir çok cinsi olan bu hayvanlar, Amerika'nın keşfiyle insanlar tarafından gemilerle okyanus ötesine taşındı. Bugün ABD'deki her üç evden birinde en az bir kedinin bulunduğu ve ülkedeki toplam kedi sayısının 93.5 milyon olduğu düşünülüyor.

BUGÜN NELER OLDU