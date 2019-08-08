ABD’den teröre destek itirafı

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Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit etmesine, birçok kez savaş suçu işlemelerine, Esad rejimi ile iş bilirliği yapmalarına ve bölge halkı tarafından istenmemelerine rağmen ABD'nin terör örgütü YPG'ye desteği sürüyor. Üstelik Washington yönetiminin YPG'li terörist sayısını artırma kararı aldığı ortaya çıktı. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Başmüfettişliğince Kongre'ye sunulan rapora göre, ABD, Suriye'de DEAŞ sonrası dönem için terör örgütü YPG/PKK dahil iş birliği yaptığı "ortak güçlerin" sayısını 100 binden 110 bine çıkarmayı hedefliyor.Raporda, "Suriye'de fiziksel olarak DEAŞ'ın yenilmesi ve odak noktasının örgütün yeniden canlanmasının engellenmesine kaymasıyla, Suriye'deki ortak güçlerin kompozisyonu da değişiyor. Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu'nun planı, (Suriye'deki) tüm ortak güçlerin yüzde 10 artırılmasına yardım etmek ve tüm bileşenler arasında yeni güçler oluşturmaktır" ifadeleri yer aldı. Rapora göre, söz konusu 110 bin kişiye çıkarılması hedeflenen unsurların 30 binin çok büyük bölümünü "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'dan, 45 bini "Yerel İç Güvenlik Güçleri" (PRIFS) olarak tanımlanan unsurlardan, 35 bini de (Rakka, Münbiç ve Deyrizor'daki) "İç Güvenlik Güçleri" (InSF) adı verilen bileşenlerden meydana gelecek.Pentagon'un raporunda terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de 'yeniden canlandığı' ileri sürüldü. Raporda, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasının ardından örgütün gruplar oluşturmaya başladığı belirtildi.Washington Post'un haberine göre Kongre üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400 sisteminden dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istiyor. Haberde Trump'ın bu teklife direndiği kaydedildi.Mardin'in Nusaybin ilçesi karşında yer alan Suriye'nin Haseki kentine bağlı Tırbesipiye ilçesinde bayram için kurulan pazarda bomba yüklü araç patladı. Patlamada, 3 çocuk öldü. Saldırıyı üstlenenin olmadığı belirtildi.Pentagon'un raporuna yansıyan bir başka bölümde, terör örgütü DEAŞ'tan temizlendikten sonra bazı bölgelerde YPG/PKK'nın elindeki yönetme yetkisinin halkta rahatsızlık yarattığı değerlendirmesi yer aldı. Örneğin, "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor'da kurduğu sözde konseyin, çoğunluğu Arap olan bölge halkında rahatsızlık oluşturduğu, sokaklara dökülen insanların protestolar düzenlediği kaydedildi. Raporda ayrıca yerel halkın YPG/PKK'nın Esad rejimine petrol satmasını da protesto ettiği bilgisine yer verildi.