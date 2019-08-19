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'dan ürküten paylaşım! Büyük tehlike yolda!

İklim değişikliği buzulları eritmeye devam ediyor. İzlanda’da bulunan Okjökull buzulu, 2014 yılında, erimeden dolayı ‘buzul’ statüsünü kaybetmişti. Bilim insanları, Okjökull’a, ‘Geleceğe mektup’ kazınmış mezar taşını andıran bir levha ile veda etti. Buzulun tarafından paylaşılan görüntüleri ürküttü.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 09:57
NASA'dan ürküten paylaşım! Büyük tehlike yolda!

İklim değişikliği, buzulları eritmeye devam ediyor. İzlanda'da bulunan Okjökull buzulu, 2014 yılında, erimeden dolayı 'buzul' statüsünü kaybetmişti. Bilim insanları, Okjökull'a, 'Geleceğe mektup' kazınmış mezar taşını andıran bir levha ile veda etti.

İklim değişikliği nedeniyle 2014 yılında, eridiği için buzul statüsünü kaybeden Okjökull buzuluna, bilim insanları anlamlı bir yazıyla veda etti. Yapılan levha üzerine, İngilizce ve İzlandaca olarak, "Ok, buzul statüsünü kaybeden ilk İzlanda buzulu. Önümüzdeki 200 yılda, tüm buzullarımızın aynı yolu izlemesi bekleniyor. Bu anıt ne olduğunu bildiğimizi ve ne yapılması gerektiğini bildiğimizi kabul etmektir. Yaptığımızı sadece sen biliyorsun" yazılarak gelecekteki nesillere seslenildi.

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NASA'dan ürküten paylaşım! Büyük tehlike yolda!
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